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Bursa'da süt fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 12:25 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren süt üretim fabrikasının atık depolama tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren süt üretim fabrikasının atık depolama tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Yangın, Karacabey ilçesinde bulunan bir süt fabrikasında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Fabrikanın atık depolama tesisinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen alevleri gören işçiler, bölgeyi tahliye ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine getirilen 7 itfaiye aracıyla, yangına müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken atık depolama tesisi, kullanılamaz hale geldi.

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