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Bursa'da süt fabrikasının biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 12:19 | Son Güncelleme

Karacabey ilçesindeki yangın sırasında elinden hafif yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir süt fabrikasının biyogaz tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fabrika sahasında bulunan biyogaz tesisinin, atıkların çürütüldüğü bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Olay sırasında elinden hafif yaralanan işçi ise Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

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biyogaz tesisi Bursa itfaiye süt fabrikası yangın

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