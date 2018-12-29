Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir fırın, 40. kuruluş yılı dolayısıyla "tahinli pide" yeme yarışması düzenledi.

Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki "Tarihi Taş Fırın" tarafından düzenlenen müsabakada, 35 yarışmacı birinci olmak için kıyasıya mücadele etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği yarışmada, katılımcıların en fazla tahinli pide yeme çabası renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmada, 15 dakikalık sürede 8,5 pide yiyen Tahir Oruç birinciliği, 8 pide yiyen Hüseyin Topuz ikinciliği ve 6 pide yiyen Eyüp Dursun üçüncülüğü elde etti.

Birinciye 10, ikinciye 4, üçüncüye 2 çeyrek altın hediye edildi. Etkinliğe, dizi ve film oyuncusu "çaycı Hüseyin" olarak da bilinen Alparslan Özmol da katıldı.

İşletme sahibi Gürsel Kavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1979 yılından bu yana baba mesleği fırıncılığı sürdürdüğünü söyledi.

Kavan, Bursa'ya özgü tahinli pideyi bu yarışmayla yeni nesillere tattırmak ve tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, "Yarışmamız için 458 kişi başvuru yaptı, kura seçimiyle 40 kişi belirledik. Çok büyük bir talep var, bu kadarını beklemiyordum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Tahinli pidemizi dünyaya tanıtmak, bu yarışmayı 5 yılda bir yaparak geleneksel hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Pide yeme yarışmasında birinci olan Tahir Oruç ise yarışmanın kendisi için çok güzel geçtiğini dile getirdi.

Oruç, "Kahvaltı yapmadan gelseydim daha fazla yerdim. Denedim ve 8,5 tane yedim, bir sonraki yarışmada 10 tane yemek istiyorum. Diğer yarışmacılar da çok güçlüydü, altınları yeni yılda harcamayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından yarışmayı takip eden vatandaşlara tahinli pide ikram edildi.

