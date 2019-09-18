HABER

Bursa’da takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 21:33 | Son Güncelleme

Bursa-Ankara karayolunda takla atıp yan yatan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, kaza Bursa-Ankara karayolu Merpa Pazarı karşısında meydana geldi.

Bursa-Ankara karayolunda takla atıp yan yatan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza Bursa-Ankara karayolu Merpa Pazarı karşısında meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa istikametine giden Emircan H. idaresindeki 16 AAN 463 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp yan yattı. Metrelerce sürüklenen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kardeşi Gencer H. yaralandı. Araçtaki iki kişi vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Hafif yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Bursa’da takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Bursa’da takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Bursa’da takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Bursa’da takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Bursa’da takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Bursa’da takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Bursa’da takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Bursa’da takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Bursa’da takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Bursa’da takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Bursa’da takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Bursa’da takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Bursa’da takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.