Bursa’da takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Bursa-Ankara karayolunda takla atıp yan yatan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Bursa-Ankara karayolu Merpa Pazarı karşısında meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa istikametine giden Emircan H. idaresindeki 16 AAN 463 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp yan yattı. Metrelerce sürüklenen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kardeşi Gencer H. yaralandı. Araçtaki iki kişi vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Hafif yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.