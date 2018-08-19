Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Haydariye Mahallesi Dedelik mesire alanı yakınındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, ormanlık alanda kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, çok sayıda kazı malzemesi ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen cisimler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden D.F'nin (59) Dedelik mesire alanının işletmeciliğini yaptığı ve kazı işini organize ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

