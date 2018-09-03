HABER

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 13:04 | Son Güncelleme

Ev ve iş yerinde 220 parça tarihi eser ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Mustafakemalpaşa'da oturan K.S'nin iş yerinde çok sayıda tarihi eser ve ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin iş yeri ve ikametgahına düzenlenen operasyonda 200 bronz ve gümüş sikke, 11 altın sikke, mızrak ucu, 5 ok ucu, maşa, at figürü, açılır kapanır kolye figürü olmak üzere 220 parça tarihi eser ile 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

K.S. gözaltına alındı.

PARTNERSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendiSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendi
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan fındık isyanı: Cumhur ittifakı falan diyenler...MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan fındık isyanı: Cumhur ittifakı falan diyenler...
Gasp şüphelileri yakalandıGasp şüphelileri yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa tarihi eser kaçakçılığı

En Çok Okunan Haberler

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
300 bin TL ödülle aranan 'Anıl' teslim oldu

300 bin TL ödülle aranan 'Anıl' teslim oldu

CHP'den 'şarbon' açıklaması

CHP'den 'şarbon' açıklaması

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan fındık isyanı: Cumhur ittifakı falan diyenler...

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan fındık isyanı: Cumhur ittifakı falan diyenler...

Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi

Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.