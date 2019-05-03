Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Bursa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir grup şahısın ellerinde bulundurdukları obje, heykel, tablo gibi eski eserleri satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisini alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alıcı gibi davranarak şahıslarla irtibata geçti. Şüpheliler, ellerindeki tarihi niteliğe sahip malzemeleri satmak isterken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 5'er toprak gözyaşı şişesi ve yağdanlık, 4 toprak kase, 2'şer cam obje, toprak bardak, gözyaşı şişesi kapağı, birer toprak küp, toprak heykel, tablo, metal resimli obje, toprak sürahi, gümüş madalyon, madeni para, yabancı menşeli kitap, tepsili kadeh ve Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen "Don Kişot" resimli tablo ele geçirildi.

Şüpheliler G.G, İ.Ö, M.S.A, H.Y, M.A, S.S. ve G.Y. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Bu arada kaçakçılığın ortaya çıkartılmasında "KAFES" programından istifade edildiği öğrenildi.

