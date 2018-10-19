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Bursa'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 10:30 | Son Güncelleme

Gemlik ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen madeni paraları piyasaya sürmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen madeni paraları piyasaya sürmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan madeni paraların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Gemlik ilçe merkezinde yakalanan şüpheli S.C'nin üzerinde 20 madeni para ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen madeni paralara ise el konuldu.

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Bursa tarihi eser

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