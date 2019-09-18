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Bursa'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:52 | Son Güncelleme

Bursa'da tarihi eser operasyonu

Bursa'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 590 sikke ile 54 tarihi obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.T'nin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, bu kişiyi bir süre sonra gözaltına aldı.

Zanlıya ait adreste arama yapan polis, 590 sikke ile 54 tarihi obje buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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