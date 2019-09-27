HABER

Bursa'da tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

BURSA'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan ve tarihi niteliğe sahip sikkeleri satmak isteyen 5 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Nilüfer'e bağlı Konaklı Mahallesi Karataş mevkisinde önleyici kolluk devriyesi yaparken Y.Y.

Bursa'da tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan ve tarihi niteliğe sahip sikkeleri satmak isteyen 5 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Nilüfer'e bağlı Konaklı Mahallesi Karataş mevkisinde önleyici kolluk devriyesi yaparken Y.Y. ve S.Y.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan aramada 10 metre derinliğinde kazılmış çukur, jeneretör, 2 hilti, 20 metre uzunluğunda havalandırma hortumu ve havalandırma motoru ile kazıda kullanılan kazma, kürek ve eldiven ele geçirildi.
Ardından bir süre sonra jandarma ekipleri Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesi'nde bazı kişilerin ellerindeki tarihi niteliğe sahip sikkeleri satmak istedikleri ihbarını aldı. Harekete geçen jandarma, satıcılarla müşteri gibi temas kurdu. Şüphelilerle belirli bir noktada buluşan ekipler P.S, C.P. ve O.G'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1496 sikke ele geçirildi.
İki olayda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bursa'da tarihi eser operasyonu: 5 gözaltıBursa'da tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
Sivas'ta FETÖ şüphelisi 4 kişi serbestSivas'ta FETÖ şüphelisi 4 kişi serbest
Nehre düşen köpek itfaiyeye zor anlar yaşattıNehre düşen köpek itfaiyeye zor anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem paylaşımı! 'Okkalı bir küfrü...'

Deprem paylaşımı! 'Okkalı bir küfrü...'

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.