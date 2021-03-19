HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da tarihi eser satmak isteyen 4 kişi jandarma ekiplerine yakalandı

Bursa’da tarihi eser satmak isteyen 4 kişi jandarma ekiplerine yakalandı

19.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeleri satmak isteyen jandarma ekiplerine yakalandı.Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi değer taşıyan sikke ve objeleri satmak için müşteri arayan 4 kişiyi teknik takibe aldı.

Bursa’da tarihi eser satmak isteyen 4 kişi jandarma ekiplerine yakalandı

Bursa’da tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeleri satmak isteyen jandarma ekiplerine yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi değer taşıyan sikke ve objeleri satmak için müşteri arayan 4 kişiyi teknik takibe aldı. Şüpheliler tarihi eserleri satmak için otomobille geldikleri Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesinde ekipler tarafından durdurularak gözaltına alındı.
Şüphelilerin aracında yapılan aramalar ise, 37 adet Bizans Dönemine ait Gümüş Sikke, 51 adet Roma Dönemine ait Gümüş Sikke, 43 adet Yunan Dönemine ait Gümüş Sikke, 36 adet Helenistik Dönemine ait Gümüş Sikke, 15 adet Bizans, Roma, Yunan ve Helenistik Dönemine ait Yüzük, 9 adet Bizans, Roma, Yunan ve Helenistik Dönemine ait Obje olmak üzere toplam 191 adet, mali değeri 75 bin dolar değerinde olan tarihi eser niteliğindeki malzeme ele geçirildi.
Bahse konu şüpheli şahıslar M.O., A.Ç., Ü.Y. ve M.U. isimli şahıslar hakkında adli tahkikata başlatılırken, ele geçirilen sikkeler Bursa Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
Gizem Canbulut kimdir? Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktıGizem Canbulut kimdir? Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Şişli'de ahşap binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da korkutan yangın!

Gizem Canbulut kimdir? Katil zanlısı Eren Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı

Gizem Canbulut kimdir? Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'de vaka artışında ikinci sırada! Yeni koronavirüs önlemi

Türkiye'de vaka artışında ikinci sırada!

Şanlıurfa'da herkes kayıp gençler için seferber oldu

Şanlıurfa'da insanlık zinciri! Herkes seferber oldu

Son Dakika: Çeşme'de lastik bot faciası! 3 kaçak göçmen hayatını kaybetti

İnsanlık dışı olay! Ellerini kelepçeleyip ölüme gönderdiler

Yüz yüze eğitim ile ilgili dikkat çeken araştırma! Velilerin yüzde 54,8’i 'evet' diyor

Yüz yüze eğitimle ilgili kritik araştırma! Yüzde 54 'evet' diyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.