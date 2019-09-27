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Bursa'da tarihi eser ve kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 13:48 | Son Güncelleme

Kentte düzenlenen tarihi eser operasyonunda bin 496 sikke ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda bin 496 adet sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ellerindeki tarihi eser niteliğine sahip sikkeleri satmak istedikleri bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, P.S, C.P. ve O.G'yi Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda bin 496 adet sikke ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "2863 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

- Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Öte yandan, Nilüfer ilçesi Konaklı Mahallesi Karataş mevkisinde devriye gezen jandarma ekipleri, Y.Y. ve S.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan araştırmalarda, 10 metre derinliğinde kazılmış çukurun etrafında bir jeneratör, iki hilti, 20 metre uzunluğunda havalandırma hortumu, bir adet havalandırma motoru ile kazıda kullanılan kazma kürek ve eldiven ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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Bursa kaçak kazı tarihi eser operasyonu

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