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Bursa'da tarihi handa korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 09:24 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarihi handaki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarihi handaki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, iş yeri kullanılmaz hale geldi. İnegöl'deki Beylik Han'nda bir restoranda, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. İş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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