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  4. Bursa’da tarihî pazardan teneke teneke peynir çalan hırsızlar kameralara yakalandı

Bursa’da tarihî pazardan teneke teneke peynir çalan hırsızlar kameralara yakalandı

05.02.2021 09:03 | Son Güncelleme:
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Bursa’da haftanın beş günü açık olan tarihî Tuz Pazarında meydana gelen hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı.Tuz Pazarındaki hırsızlık ânları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa’da haftanın beş günü açık olan tarihî Tuz Pazarında meydana gelen hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı.
Tuz Pazarındaki hırsızlık ânları güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, pazarın kapalı olduğu günlerde ürünlerinin çalındığını tespit eden iş yeri sahipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kameralara yansıyan görüntülerde, farklı saat ve günlerde gıda tezgâhlarına gelerek örtüyü kaldırıp hırsızlık yapan birçok kişi görüldü. Bir kişinin kasayla turşuyu aldığı sırada başka birinin görmesiyle kasayı bıraktığı ve bir kadın ve erkeğin ise örtüyü kaldırıp peynir tenekesini götürdüğü anlar kameraya yansıdı. Malları çalınan esnaf polise müracaat etti.

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