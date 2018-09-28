Bursa'da tarım ve hayvancılık fuarları

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'nin Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlediği "Bursa 16'ncı Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (BURTARIM 2018)" ile "Bursa 11'inci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı" 9 Ekim'de kapılarını açacak.
TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölge ve ülke ekonomisini canlandırma amacının yanı sıra sektörün gelişimine, güçlü ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlamayı hedefleyen fuarlar, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.
Traktörden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar geniş ürün grubu ile dikkati çeken fuarlarda 20 ülkeden 400'e yakın firma ve firma temsilciliği stant açacak. Fuarlara 50'den fazla ülkeden yaklaşık bin iş adamının gelerek, çeşitli iş birliklerine imza atması bekleniyor.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, konusunda ülkenin ve bölgesinin önemli buluşması olan Bursa tarım ve hayvancılık fuarlarının yükselen ivmesiyle dikkati çektiğini bildirdi.
Ersözlü, ilk kez 2003 yılında 2 salondan oluşan 4 bin metrekare alanda açılan fuarların, 75 bin metrekare alanda hazırlanan dev bir sektör buluşması haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ülkemizde düzenlenen tüm tarım fuarları arasında 7 iklim kuşağına uygun ürün yelpazesinin sergilendiği tek fuar olma özelliği taşıyan fuarlar, tarımda kaliteli ham madde üretimi ve en doğru tarım işleme yöntemlerinin kullanılmasına katkı sağlayarak güçlü ve sürdürülebilir tarıma olanak sağlamaktadır. Ürün çeşitliliğini ve verimliliği artıran teknolojik gelişmeleri ve yeni tarımsal üretim modellerini tüm ilgililere topluca sunacak olan fuarlarda, katılımcı firmalar ürün lansmanlarını, sektördeki yeniliklerini ilk defa fuar alanımızda tanıtarak sektörde verimliliği artıracaktır."
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