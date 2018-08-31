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Bursa'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 18:39 | Son Güncelleme

Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir-Bilecik karayolunun 5. kilometresindeki bir tarlada, yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kişi darp edilerek yaralandı.

Yaralı, yakınları tarafından otomobille Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada hastane önünde toplanan tarafların yakınları arasında yeniden kavga başladı. Buradaki taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

- "Güvenlik güçlerimiz tedbirlerini aldı"

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kavganın ilçeye yakın bir bölgede çıktığını ve hastaneye taşındığını söyledi.

Hastane önündeki kavgada iki kişinin yaralandığını ve kafa travması geçirdiğini belirten Seyitoğlu, "Bir yaralı Bursa'ya sevk edildi. Hastane önünde olası bir gerginliğe karşı güvenlik güçlerimiz tedbirlerini aldı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga Yenişehir

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