HABER

Bursa’da ’tavuk alma’ cinayetine müebbet talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 11:39 | Son Güncelleme

Bursa’da, davullu zurnalı ’tavuk alma’ eğlencesi sırasında çıkan kavgada Aytaç Balı’yı (29) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Mustafa Soylu (35) hakkında ’kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa’da, davullu zurnalı ’tavuk alma’ eğlencesi sırasında çıkan kavgada Aytaç Balı’yı (29) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Mustafa Soylu (35) hakkında ’kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Soylu hakim karşısındaki ifadesinde kendi yaptığı el yapımı bıçakla ve demir sopayla tanımadığı kişilere vurduğunu söyledi.
Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak’ta geçen Ağustos ayında meydana geldi. Damadın erkek arkadaşları, düğünden bir gün önce yörede geleneksel ’tavuk alma’ eğlencesi düzenledi. Saat 01.00 sıralarında Işıktepe Mahallesi üzerinde toplanan damadın arkadaşları, gelinin evine doğru davul zurna eşliğinde yürümeye başladı. Gürültüden rahatsız olan mahalle halkı duruma tepki gösterdi.
Mahalleli ile gençler arasında tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan kavgada Aytaç Balı karnından bıçaklandı. Kanlar içerisinde yerde yatan ve nabzı atmayan Aytaç Balı’ya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Balı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Aytaç Balı, hastanede hayatını kaybetti. Balı’yı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Bursa Adliyesi’ne sevk edilen Mustafa Soylu tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kendi yaptığı el yapımı bıçakla cinayeti işlemiş
Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlayan Bursa Cumhuriyet Savcısı Esma Alikoğlu’nun hazırladığı iddianame, Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianameye göre, savunması alınan sanık Mustafa Soylu, "Olay tarihinde dışarıdan bağrış ve gürültü sesleri duydum. Kapımı açtığımda bazı kişilerin saldırısına uğradım ve darp edildim. Evimin önünde bulunan arabamdan kendimin yaptığı el yapımı bıçağı ve diğer elime demir sopa aldım. Elimdeki demir sopa ile tanımadığım kişilere vurdum. Bıçak ile vurup vurmadığımı hatırlamıyorum" dedi. Ayrıca iddianamede, olay anına ait kamera kayıtlarında zanlının Balı’ya demirle vurup, bıçakladığı görüntülerde yer aldı.
Tutuklu sanık Mustafa Soylu hakkında ’kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Soylu, Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim önüne çıkacak.

Sürücüsü olmayan minibüs harekete geçince... Faciaya kıl payı!Sürücüsü olmayan minibüs harekete geçince... Faciaya kıl payı!
Jandarma hırsızlık şebekesini çökerttiJandarma hırsızlık şebekesini çökertti
Asılsız haberler nüfus çalışanlarını isyan ettirdiAsılsız haberler nüfus çalışanlarını isyan ettirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

TEM'de kaza! Feci şekilde can verdi

TEM'de kaza! Feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yanlışlıkla öldüğü söylenmişti... O polisin eşi "kasten öldürmeden" tutuklandı

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Bursa’da inanılmaz kaza

Bursa’da inanılmaz kaza

Yıkılma tehlikesine rağmen o evlerde yaşıyorlar... "Arda Turan buraları yıktı"

Hayatları tehlikede... "Arda Turan buraları yıktı"

Adalet Bakanı Gül duyurdu: İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz!

Bakan Gül 'Hazırlıyoruz' diyerek duyurdu!

Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu

İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.