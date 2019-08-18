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Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 08:34 | Son Güncelleme

BURSA'da, damadın erkek arkadaşlarının davullu zurnalı 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti.

Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 2 yaralı

Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, damadın erkek arkadaşlarının davullu zurnalı 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti. Gürültü nedeniyle damadın arkadaşları ile mahalle sakinleri arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak'ta meydana geldi. Damadın erkek arkadaşları, düğünden bir gün önce, bölgede gelenekselleşen 'tavuk alma' eğlencesi düzenledi. Saat 01.00 sıralarında Işıktepe Mahallesi üzerinde toplanan damadın arkadaşları, gelinin evine doğru davul zurna eşliğinde yürümeye başladı. Gürültüden rahatsız olan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Mahalleli ile gençler arasında tartışma çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen gençler, ellerindeki alkol şişeleriyle mahalle sakinlerine saldırdı. İki grup arasında çıkan kavga sonucu Aytaç B. (29) karnından bıçaklanırken, Maksut S. (70) başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kanlar içerisinde yerde yatan Aytaç B.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Nabzı atmayan Ayçat B., sağlık ekibi tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. Hayata döndürülen Aytaç B., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Aytaç B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri, yaralama olayına karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 2 yaralıBursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 2 yaralıBursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 2 yaralıBursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 2 yaralı

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