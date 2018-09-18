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Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 12:13 | Son Güncelleme

BURSA'nın Kestel ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında, yüzlerce tavuk telef oldu.

Yavuz YILMAZ/KESTEL(Bursa), (DHA)- BURSA'nın Kestel ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında, yüzlerce tavuk telef oldu. Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi'nde kurulu bulunan bir tavuk çiftliğinde bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İnegöl Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yüzlerce tavuğun telef olduğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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