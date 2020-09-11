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Bursa’da tefeci operasyonu: 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Bursa’da tefeci şebekesine yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da tefeci şebekesine yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin özellikle Mustafakemalpaşa ilçesinde 20’den fazla vatandaşı açık senet karşılığında borçlandırdıkları, bu şahıslardan yüzde 25’e varan yüksek miktarda faiz adlıkları, aylık faizleri ödemeyen vatandaşları da cebir yoluyla aileleri ve icra üzerinden tehdit ettiklerini belirledi.
Yapılan operasyonda Y.K, C.Ü, E.K, İ.T. ve S.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda muhtelif miktarda dijital materyaller ile evraka el konuldu. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Y.K, C.Ü ve E.K. tutuklanırken, İ.T. ve S.Ç. ise adlî kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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