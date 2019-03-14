Bursa’da tefecilere darbe: 11 gözaltı

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin yaptığı tefeci operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Bursa KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı meslek gruplarına mensup 14 kişiye tefecilik suçundan operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, tefecilik yaptıkları tespit edilen G.K, U.Y, E.E, B.A, H.B.Ö, S.Ş, E.Y, C.G, K.S, Ö.E. ve F.D. isimli 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve evrak ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

