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Bursa'da tefecilik çetesi şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 11:25 | Son Güncelleme

BURSA'da polis tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 1'i avukat, 10 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da tefecilik çetesi şüphelileri adliyede

Berktuğ ÖNCÜ- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da polis tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 1'i avukat, 10 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Barosu'na kayıtlı avukat Hakan K.'nin yanında çalışanlarla birlikte tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği şikayet ve iddiaları üzerine harekete geçti. Ekipler, avukatın bürosunun da aralarında bulunduğu 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin savcı gözetiminde evlerde ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, biri Hakan K.'nin avukatlık bürosunda olmak üzere 2 operasyonel balistik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca, 960 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin 'tefecilik, ateşli silahla yaralama, zorla senet imzalatma, yağma, şantaj, suç üstlenme' gibi suçlara karıştığı ileri sürüldü. Haklarında arama kararı bulunan Hakan K., K.G.K., V.G., A.H., M.Ç., S.D., I.K., M.D., S.D. ve H.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin müştekilerden toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği iddia edildi.
ADLİYEDEKİ BAZI MEMURLAR İSTİFA EDİP ÇETEYE GİRMİŞ
Avukat Hakan K. ile birlikte gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından bu sabah saatlerinde Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, çete lideri olduğu ileri sürülen avukat Hakan K.'nin dışında, Bursa Adliyesi İcra Müdürlüğü'ne çalışan bazı memurların da istifa ederek, tefecilik çetesine dahil olduğu iddia edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinin sürdüğü belirtildi.

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Bursa'da tefecilik çetesi şüphelileri adliyedeBursa'da tefecilik çetesi şüphelileri adliyede

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