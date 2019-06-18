Bursa'da tefecilik operasyonu

Bursa'da tefecilik yaptıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda pos cihazı, farklı kişilere ait 78 kredi kartı, 130 dolu senet, 115 boş senet, suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para ile ajanda ve vekaletname gibi tefecilik konusu belgeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.N, Y.G, M.G, A.K, İ.Ç, M.O, H.M.E, A.S, R.A, A.M. ve C.B'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

