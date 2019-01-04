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Bursa'da tefecilik operasyonu: 1'i avukat 10 kişi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 15:45 | Son Güncelleme

BURSA'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 1'i avukat 10 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da tefecilik operasyonu: 1'i avukat 10 kişi gözaltında

Berktuğ ÖNCÜ- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 1'i avukat 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, avukat Hakan K.'nin yanında çalışanlarla beraber tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği şikayet ve iddiaları üzerine harekete geçti. Ekipler, avukatın bürosunun da aralarında bulunduğu 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin savcı nezaretinde evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda biri Hakan K.'nin avukatlık bürosunda olmak üzere 2 adet operasyonel balistik yelek, 2 av tüfeği, 3 ruhsatlı 2 ruhsatsız tabanca, 960 tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlıların tefecilik, ateşli silahla yaralama, zorla senet imzalatma, yağma, şantaj, suç üstlenme gibi suçlara karıştığı ortaya çıkarken, haklarında arama kararı bulunan Hakan K., K.G.K., V.G., A.H., M.Ç., S.D., I.K., M.D., S.D., ve H.Y. isimli 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların müştekilerden toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Bursa'da tefecilik operasyonu: 1'i avukat 10 kişi gözaltında

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