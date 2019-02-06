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Bursa’da tehlikeli yolculuk kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 09:24 | Son Güncelleme

Bursa’da yolcu otobüsünün arkasında takılıp yolculuk eden 2 genç canlarını hiçe sayarak, yürekleri ağızlara getirdi.Bursa’da şehir içi ulaşımı sağlayan halk otobüsünün arkasına takılan 2 genç tehlikeli bir yolculuk yaptı.

Bursa’da tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa’da yolcu otobüsünün arkasında takılıp yolculuk eden 2 genç canlarını hiçe sayarak, yürekleri ağızlara getirdi.
Bursa’da şehir içi ulaşımı sağlayan halk otobüsünün arkasına takılan 2 genç tehlikeli bir yolculuk yaptı. Çevredeki araçlara aldırış etmeyen gençler, trafiğin yoğun olduğu saatlerde otobüsün arkasına tutunarak Altıparmak Caddesi’nden Atatürk Caddesine kadar çıktı.
Korku dolu anlar diğer araçtaki yolcular tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

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