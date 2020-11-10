Bursa’da ’tek bacaklı’ fuhuş operasyonu

Bursa’da tek bacağı olmayan ve minibüsüyle fuhuşa teşvik ve yer temini sağlayan bir kişi ile fuhuşa sürüklenen bir kadın gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Osmangazi Metro İstasyonu çıkışında meydana geldi. Tek bacağı olmayan bir kişinin minibüsü ile fuhuşa teşvik ve yer temini yaptığı belirlenerek, şüpheli şahıs ve fuhuşa teşvik edilen bir kadın teknik takibe alındı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri takibin sonucunda minibüs sürücüsü ve kadını suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden araç sürücüsü 55 yaşındaki Y.A. ve fuhuşa sürüklenen 37 yaşındaki H.Ç. Ahlak Büro Amirliğine getirildi. İfadesi alınan kadın, ’minibüsle boş arazi ya da ormanlık alana gittiklerini, müşterilerden 300 lira aldığını ve 100 lirasını yer temini eden minibüs sürücüsüne verdiğini’ itiraf etti.

Sonrasında mahkemeye çıkarılan Y.A., fuhuşa teşvik ve yer temini suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

