HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da ’tek bacaklı’ fuhuş operasyonu

Bursa’da ’tek bacaklı’ fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 09:12 | Son Güncelleme

Bursa’da tek bacağı olmayan ve minibüsüyle fuhuşa teşvik ve yer temini sağlayan bir kişi ile fuhuşa sürüklenen bir kadın gözaltına alındı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Osmangazi Metro İstasyonu çıkışında meydana geldi.

Bursa’da tek bacağı olmayan ve minibüsüyle fuhuşa teşvik ve yer temini sağlayan bir kişi ile fuhuşa sürüklenen bir kadın gözaltına alındı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Osmangazi Metro İstasyonu çıkışında meydana geldi. Tek bacağı olmayan bir kişinin minibüsü ile fuhuşa teşvik ve yer temini yaptığı belirlenerek, şüpheli şahıs ve fuhuşa teşvik edilen bir kadın teknik takibe alındı.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri takibin sonucunda minibüs sürücüsü ve kadını suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden araç sürücüsü 55 yaşındaki Y.A. ve fuhuşa sürüklenen 37 yaşındaki H.Ç. Ahlak Büro Amirliğine getirildi. İfadesi alınan kadın, ’minibüsle boş arazi ya da ormanlık alana gittiklerini, müşterilerden 300 lira aldığını ve 100 lirasını yer temini eden minibüs sürücüsüne verdiğini’ itiraf etti.
Sonrasında mahkemeye çıkarılan Y.A., fuhuşa teşvik ve yer temini suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Bildiğiniz her şeyi unutun: Yakından televizyon izlemek... Bildiğiniz her şeyi unutun: Yakından televizyon izlemek...
1/
En Çok Okunan Haberler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
Hükümet binasını bastılar! Ermenistan karıştı
Hükümet binasını bastılar! Ermenistan karıştı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Gece vakti korkutan ses... Duyan paniğe kapıldı
Gece vakti korkutan ses... Duyan paniğe kapıldı
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Diğer Haberler
Devlet erkanı Anıtkabir'de... İlk tören başladı
Devlet erkanı Anıtkabir'de...
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı! Saygı ve özlemle anıyoruz
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı!
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (10 Kasım İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Karantina altındaki mahallenin elektrik arızasını özel kıyafetleriyle giderdiler
Karantina altındaki mahalleye böyle girdiler
3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gören 120 yaşındaki Fatma nine, Atatürk ile arasında geçen diyaloğu anlattı
Fatma nine, Atatürk ile arasında geçen diyaloğu anlattı
Bursa'da iğrenç olay! Panelvan minibüste kadına zorla fuhuş yaptırmış
Panelvan minibüste kadına zorla fuhuş yaptırmış
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.