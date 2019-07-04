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Bursa'da tek katlı ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tek katlı evde yangın çıktı.

Bursa'da tek katlı ev yandı

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tek katlı evde yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Mustafakemalpaşa'ya bağlı Orta Mahalle'deki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, bitişikteki evlere sıçramadan, alevleri söndürdü. Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da tek katlı ev yandıBursa'da tek katlı ev yandı

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