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Bursa'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 04:36 | Son Güncelleme

Müstakil evde çıkan yangının çevrede bulunan diğer evlere sıçrama ihtimaline karşı vatandaşlar tahliye edildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kül oldu.

Görükle Mahallesi Tophane Sokak'ta bulunan tek katlı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevrede bulunan diğer evlere sıçrama ihtimaline karşı vatandaşlar polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

Ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

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Bursa yangın

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