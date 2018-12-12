Bursa'da tekel bayisinde uyuşturucuya 2 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,(DHA)- BURSA'da polisin bir tekel bayisine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır halde bulunan metamfetamin ve silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, merkez Nilüfer ilçesinde bir tekel bayisinde uyuştucu satıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası ekipler operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonda 24 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve ruhsatsız olduğu belirlenen pompalı tüfek ile mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç. ve T.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

