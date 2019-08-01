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Bursa'da tekel bayisine giren hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 16:13 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir tekel bayisinden 50 paket sigara ve 700 lira nakit para çalan B.Ü.T.

Bursa'da tekel bayisine giren hırsızlar yakalandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir tekel bayisinden 50 paket sigara ve 700 lira nakit para çalan B.Ü.T. (16) ve K.K. (17), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki tekel bayisinde meydana geldi. Dün gece tekel bayisinin kapısını kırarak içeriye giren 2 şüpheli, depoda bulunan 50 paket sigara ile 700 lira nakit para çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için dükkâna gelen S.T. (46), dükkânına hırsız girdiğini fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin B.Ü.T. (16) ve K.K. (17) olduğunu belirledi. 2 şüpheli, evlerinde gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi.
Öte yandan 2 şüphelinin, ormanlık alana sakladığı sigaralar iş yeri sahibine teslim edildi. 18 yaşından küçük 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Bursa'da tekel bayisine giren hırsızlar yakalandı

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