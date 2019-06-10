HABER

Bursa'da tekne arıza yaptı: 7 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 00:11 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinde, tekneleri arıza yaparak sürüklenen 7 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Tekne arıza yapmadan önce yüzmek için denize atlayan 3 kişi ise kayıp. Sahil Güvenlik, bot ve helikopter ile arama çalışması başlattı.

Berktuğ ÖNCÜ-Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinde, tekneleri arıza yaparak sürüklenen 7 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Tekne arıza yapmadan önce yüzmek için denize atlayan 3 kişi ise kayıp. Sahil Güvenlik, bot ve helikopter ile arama çalışması başlattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Bölgesinde saat 16.00 sıralarında 10 arkadaş, tekneyle denize açıldı. 3 kişi yüzmek için denize girerken, 7 kişi teknede kaldı. Bu sırada tekne arıza yaparak sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Teknedeki 7 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, tekne arıza yapmadan önce denize atlayan ve gözden kaybolan 3 kişiden haber alınamıyor. Sahil Güvenlik botları, denizden arama çalışmalarına devam ederken helikopterle de havadan arama yapılıyor. Havanın kararması ve denizin dalgalı olmasından dolayı dalgıçlar arama yapamazken, sabahın ilk ışıklarında dalgıçlar tarafından arama çalışmalarının da başlayacağı belirtildi.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Minibüs ile çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü, eşi yaralandıMinibüs ile çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Bursa'da tekne arıza yaptı: 7 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıpBursa'da tekne arıza yaptı: 7 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Boşanacakları konuşulurken...

Boşanacakları konuşulurken...

Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açıklaması!

Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.