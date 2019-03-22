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Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 12:05 | Son Güncelleme

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın, 100 kişilik itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında elektrik kontağından yangın çıktı.

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın, 100 kişilik itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kumaşlarının bulunduğu noktada başlayarak kısa sürede kimyasal maddelerin bulunduğu alana yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılarak kısa sürede büyüdü. İşçiler, alevlere müdahale ederken, bir yandan da itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına üç farklı noktadan 100 kişilik itfaiye ekibi 20 araçla müdahale ederek 1 saatlik çalışma sonucu alevleri söndürmeyi başardı. Polis ekipleri geniş güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen iki kişiye olay yerinde müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı
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