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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı, işçiler kumaşları kurtarmak için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 02:27 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, bir tekstil fabrikasında kumaş makinelerinden birinin patlaması sonucu yangın çıktı.

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, bir tekstil fabrikasında kumaş makinelerinden birinin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, gece vardiyasında çalışanlar ise kumaşları kurtarmak için seferber oldu.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki kumaş imalatı yapılan Murat Ö.'ye ait tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada bulunan kumaş makinelerinden birinin patlamasıyla fabrikada yangın çıktı. Gece vardiyasında çalışanlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, işçiler ise fabrikada bulunan kumaşları alevlerden kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından fabrikadaki yangını kontrol altına alınırken, gece vardiyasındaki 50 işçi ise evlerine gönderilerek fabrika tahliye edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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