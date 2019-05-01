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Bursa'da teleferik seferlerine ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:24 | Son Güncelleme

Bursa'da teleferik seferlerine ara verildi

Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerinin bir bölümüne bakım çalışmaları nedeniyle bir ay ara verildi.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için 2 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde kent merkezi (Teferrüç İstasyonu) ile Sarıalan arasındaki teleferik hatlarında bakım yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, Sarıalan ile Kurbağa Kaya istasyonları arasında ise seferlerin ara verilmeden süreceği ifade edildi.

Teleferik seferleri, kent merkezinde Teferrüç, Uludağ'da da Sarıalan ile Oteller Bölgesi'ndeki Kurbağa Kaya olmak üzere, üç istasyonla gerçekleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
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