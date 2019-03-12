Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine ara verildi.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz, bugün devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle tüm gün kapalı olacaktır." bilgisi paylaşıldı.

