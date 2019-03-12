Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

Bursa kent merkezi ile Uluda\u011f aras\u0131nda alternatif ula\u015f\u0131m sa\u011flayan teleferik seferlerine ara verildi.\nBursa Teleferik A\u015e'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Tesisimiz, bug\u00fcn devam eden \u015fiddetli r\u00fczgar nedeniyle t\u00fcm g\u00fcn kapal\u0131 olacakt\u0131r." bilgisi payla\u015f\u0131ld\u0131.PARTNERDikkat! \u00c7ok s\u0131k kabus g\u00f6r\u00fcyorsan\u0131z...Uyku bantlar\u0131 tak\u0131p tiyatro dinledilerAkkuyu NGS \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 \u2019Runatolia-2019 Maratonu\u2019na kat\u0131ld\u0131
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