Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

Bursa kent merkezi ile Uluda\u011f aras\u0131nda alternatif ula\u015f\u0131m sa\u011flayan teleferik seferlerine ara verildi.\nBursa Teleferik A\u015e'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, b\u00f6lgede \u015fiddetli r\u00fczgar\u0131n etkili oldu\u011fu, bu nedenle teleferi\u011fin g\u00fcn boyu hizmet veremeyece\u011fi belirtildi.Diyarbak\u0131r'da \u015fa\u015f\u0131rtan olay: Masas\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcne para b\u0131rak\u0131yor, ihtiyac\u0131 olan al\u0131p gidiyor(\u00d6zel) Yeni y\u0131l hediyeleri \u00f6zel \u00f6\u011frencilerden(\u00d6zel) G\u00f6rme engelliler depremi ya\u015fayarak neler yapacaklar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi
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