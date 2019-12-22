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Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 09:31 | Son Güncelleme

Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine ara verildi.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği belirtildi.

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