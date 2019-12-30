Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

Bursa kent merkezi ile Uluda\u011f aras\u0131nda alternatif ula\u015f\u0131m sa\u011flayan teleferik seferleri yap\u0131lam\u0131yor.\nBursa Teleferik A\u015e'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, b\u00f6lgede \u015fiddetli r\u00fczgar\u0131n etkili oldu\u011fu, bu nedenle teleferi\u011fin g\u00fcn boyu hizmet veremeyece\u011fi duyuruldu.PARTNERCem Y\u0131lmaz'dan Defne Samyeli a\u00e7\u0131klamas\u0131Kamyondan f\u0131rlayan tekerlek trafikte onlarca metre b\u00f6yle gittiTrafik kazas\u0131nda yaralanan \u00f6\u011frenci hayat\u0131n\u0131 kaybetti
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