Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri yapılamıyor.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.

