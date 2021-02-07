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  4. Bursa’da terliklerin tutuşması sonucu çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Bursa’da terliklerin tutuşması sonucu çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

07.02.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Bursa’da 5 katlı apartmanın zemin katında terliklerin tutuşması sonucu çıkan yangın apartmanı ayağa kaldırdı.

Bursa’da 5 katlı apartmanın zemin katında terliklerin tutuşması sonucu çıkan yangın apartmanı ayağa kaldırdı. Terlikleri kim ya da kimlerin ateşe verdiği ise henüz bilinmiyor.
Olay, saat 22.30 sularında Beşevler Konak Mahallesi Hallaç Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, apartmanın zemin katından yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Yangında can kaybı olmazken, dumandan etkilenen mahalle sakinleri kısıtlamayı unutup bir anlık panikle sokağa döküldü.
Öte yandan, yangının çıkış nedeninin zemin katta bulunan terliklerin tutuşması sebebiyle başladığı öğrenildi. Terlikleri kim ya da kimlerin ateşe verdiği henüz bilinmiyor. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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