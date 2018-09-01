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Bursa'da terör bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 17:17 | Son Güncelleme

İznik ilçesinde, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, terör bahanesiyle bir imamın 105 bin lirasını dolandırdı

Bursa'nın İznik ilçesinde, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, terör bahanesiyle bir imamın 105 bin lirasını dolandırdı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ilçedeki bir camide imam olarak görev yapan A.Y'yi arayarak, kendini polis olarak tanıttı.

Şüpheli, A.Y'ye hesabının terör örgütünce ele geçirildiğini söyleyerek, işin çözülmesi için verdikleri hesap numarasına 105 bin lira yatırmasını istedi. Bunun üzerine A.Y, söz konusu parayı verilen hesaba yatırdı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Y, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa dolandırıcılık iznik

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