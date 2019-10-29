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Bursa'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 09:58 | Son Güncelleme

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 12'si Suriye uyruklu 26 zanlı yakalandı

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, bazı kişilerin, terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde arama yapan polis, 12'si Suriye uyruklu 26 zanlıyı yakaladı.

Suriye uyrukluların sınır dışı işlemleri için Bursa Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Diğer 14 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bursa DEAŞ operasyon

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