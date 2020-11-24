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  4. Bursa’da tersten giren tır trafiği birbirine kattı

Bursa’da tersten giren tır trafiği birbirine kattı

24.11.2020 09:53 | Son Güncelleme:
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Bursa’da 3 şeritli ana yolda ters yöne giren bir tır trafiği birbirine kattı.

Bursa’da 3 şeritli ana yolda ters yöne giren bir tır trafiği birbirine kattı. Trafik polisleri tarafından yakalan sürücüye bin 228 lira cezai işlem uygulandı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre 34 AEF plakalı tır sürücüsü yolu karıştırınca ters yöne girdi. Manevra kabiliyeti olmayan yolda geri dönemeyen tır şoförü ters yönden ilerlemeye başladı. O sırada yolda seyir halinde bulunan diğer araçlar ise klaksonlarıyla tır sürücüsüne tepkide bulunurken, trafiğin birbirine girdiği anlar kaydedildi.
Ters yönde giden tır ihbarını alan trafik polisi ekipleri, aracı Flament Kavşağı’nda durdurdu. Tır sürücüsü C.İ.’ye trafiği tehlikeye düşürmek suçundan bin 228 lira cezai işlem uygulandı.

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