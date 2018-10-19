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Bursa'da ticari taksi akülü bisikletle çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 00:00 | Son Güncelleme

İnegöl ilçesindeki kaza, güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari taksiyle çarpışan akülü bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Cengiz G. (54) idaresindeki 16 T 5516 plakalı taksi, Burhaniye Mahallesi'nde, Irak uyruklu Nabeel Waseeh Mahdi Alsandeaf'ın (59) kullandığı akülü bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü Alsandeaf ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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