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Bursa’da tır eve girdi, mahalle elektriksiz kaldı

24.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orhangazi’ye bağlı kırsal Bayırköy Mahallesinde fayans yüklü bir tır yağışlı yolda kontrolden çıkarak önce elektrik direğine çarptı, ardından bir eve çarparak durdu.

Orhangazi’ye bağlı kırsal Bayırköy Mahallesinde fayans yüklü bir tır yağışlı yolda kontrolden çıkarak önce elektrik direğine çarptı, ardından bir eve çarparak durdu. Yaralananın olmadığı kaza sonrasında Bayırköy Mahallesi tamamen elektriksiz kaldı. Kamyonun çarptığı evin sakinleri ise uykuda oldukları esnada meydana gelen kazada büyük panik yaşadılar.
Kaza sabah 07:30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Bayırköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bilecik’ten yüklediği fayans ile yola çıkan 11 AAT 572 plakalı tır ilçeye bağlı Bayırköy Mahallesi içinden geçtiği esnada yağıştan dolayı kontrolden çıktı. Yolun kenarındaki elektrik direğine çarpan kamyon direği devirdikten sonra karşı şeritteki evin duvarına çarparak durdu.
Mahalle elektriksiz kaldı
Kaza nedeniyle elektrik direğinin devrilmesinden dolayı Bayırköy’ün tamamında elektrik kesintisi yaşandı. Tırın çarptığı evin sakinleri ise olay anında uykuda olduklarını hatırlatarak, "Çok büyük bir gürültü yaşandı. Çok korktuk. Elektrikler kesilince deprem oluyor sandık. Dışarı çıktığımızda kamyonu gördük diye görüş belirttiler. Köy muhtarı Abdi Ildız ise kazadan haberdar olmadan önce köyde elektriklerin kesildiğini farkedince durumu ekiplere bildirdiklerini söyledi.
Öte yandan kaza yapan fayans yüklü tır vinç yardımı ile bulunduğu yerden çekilirken, çalışmalar esnasında Orhangazi-Yenişehir yolu trafiğe kapandı. UEDAŞ ekiplerinin müdahalesi ile köye yeniden elektrik verilmeye başladı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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