HABER

Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İznik istikametine seyreden Akif Altın (19) idaresindeki 16 FP 389 plakalı otomobil, İznik-Bursa kara yolunun Müşküle Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Mustafa Hızan'ın (46) kullandığı 41 L 6918 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Akif Altın ile yanında bulunan Yağmur Uzun (21) araçta sıkıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Altın ve Uzun, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Hakkari'de 50. Alt Güvenlik Komite Toplantısı gerçekleştirildiHakkari'de 50. Alt Güvenlik Komite Toplantısı gerçekleştirildi
Burdur Şehidini bağrına bastıBurdur Şehidini bağrına bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iznik trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Doğu Akdeniz! Sondaj gemilerine karadan ve havadan koruma

Sondaj gemilerine karadan ve havadan koruma

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

Foto muhabirlerin gözü ile 15 Temmuz

Foto muhabirlerin gözü ile 15 Temmuz

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Metil alkolden bir ölüm haberi de Adana'dan geldi

Mersin ve Niğde'nin ardından bir ölüm haberi de Adana'dan

TSK'nin yeni gözdesi Trabzonlu 'Zerdava'

TSK'nin yeni gözdesi Trabzonlu 'Zerdava'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.