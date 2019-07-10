Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İznik istikametine seyreden Akif Altın (19) idaresindeki 16 FP 389 plakalı otomobil, İznik-Bursa kara yolunun Müşküle Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Mustafa Hızan'ın (46) kullandığı 41 L 6918 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Akif Altın ile yanında bulunan Yağmur Uzun (21) araçta sıkıştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Altın ve Uzun, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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