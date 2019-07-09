HABER

Bursa'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 00:27 | Son Güncelleme

Bursa'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Serkaya idaresindeki 16 ADN 551 plakalı inşaat malzemesi yüklü tır, İznik-Yenişehir kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, tırın bulunduğu alana güçlükle inebildi. Ekipler, sürücü Serkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Serkaya'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Herkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktıHerkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktı
Çocukların polis sevgisi görenleri duygulandırdıÇocukların polis sevgisi görenleri duygulandırdı
İzmir’de meclisten toplu ulaşımda iki müjdeİzmir’de meclisten toplu ulaşımda iki müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik Kaza

En Çok Okunan Haberler

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Eteğim kalksa ne olur uçsa ne olur?

Eteğim kalksa ne olur uçsa ne olur?

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Domuz zannedip kardeşini öldürdü!

Domuz zannedip kardeşini öldürdü!

Adana'da korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi: Ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi: Ölü ve yaralılar var

Ekipler her anını kaydetti! Suçüstü yakalandılar!

Ekipler her anını kaydetti! Suçüstü yakalandılar!

Gümüşhane'de 'Koliform bakteri' şüphesi! 118 kişi hastaneye kaldırıldı

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

Taksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Taksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.