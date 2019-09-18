HABER

Bursa'da toplu balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 12:08 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Kirmasti Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandı.

Bursa'da toplu balık ölümleri

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Kirmasti Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Yetkililer tarafından dereden numune alınırken, toplu balık ölümleri ilçede endişeye neden oldu.
Mustafakemalpaşa ilçesindeki Yavelli Mahallesi'nden geçen Kirmasti Deresi’nde toplu balık ölümleri yaşandı. Dere yatağının Yavelli Mahallesi yakınlarında irili ufaklı çok sayıda ölü balık gözlendi. Dere yatağında ölü balıkları gören vatandaşlar durumu Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çevre sakinlerini tedirgin eden toplu balık ölümlerinin sebebi, yetkililerin almış olduğu numunelerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacak.
Yavelli Mahallesi'nden geçen Kirmasti Deresi ile tarım arazilerinin de sulandığını belirten Yavelli Mahalle Muhtarı Ersin Demir, "Tüm yetkili mercilere başvurumuzu yaptık. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yetkililer gelerek numune aldı. Bu ölümlere sebebiyet veren işletme ve şahısların bir an önce bulunup cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Balık ölümlerinden ziyade, biz bu dereden gelen suyla tarım arazilerini de suluyoruz. Tarım ürünlerimizi pazarlıyoruz. Vatandaşlarımız sebze ve meyveleri bu yüzden pazardan almak zorunda kalıyor. Bu durumun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Bir an önce bu soruna çare bulunması lazım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da toplu balık ölümleriBursa'da toplu balık ölümleriBursa'da toplu balık ölümleriBursa'da toplu balık ölümleri

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı
Şampiyon motosikletçinin yaralı bulduğu arı kuşuna tedaviŞampiyon motosikletçinin yaralı bulduğu arı kuşuna tedavi
Rengi siyaha dönen deredeki kirliliğe tepkiRengi siyaha dönen deredeki kirliliğe tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

Son dakika! İstanbul merkezli eş zamanlı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.