Bursa’da torun dehşeti: Para vermeyen dedesini ve 2 kişiyi öldürdü

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 2 kişilik aile ve bir genç, evde ölü bulundu. 3 kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen 16 yaşındaki genç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.