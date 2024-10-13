Bursa’da torun dehşeti: Para vermeyen dedesini ve 2 kişiyi öldürdü
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 2 kişilik aile ve bir genç, evde ölü bulundu. 3 kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen 16 yaşındaki genç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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