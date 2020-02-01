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Bursa’da trafik denetiminde 116 bin TL ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 02:37 | Son Güncelleme

Bursa polisinin 12 noktada 250 personelle gerçekleştirdiği uygulamada kuralları ihlal eden sürücülere toplam 116 bin ceza kesildi.Bursa il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri toplam 644 araç sürücüsünün, 160 tanesine toplam 116 bin 667 TL ceza kesti.

Bursa polisinin 12 noktada 250 personelle gerçekleştirdiği uygulamada kuralları ihlal eden sürücülere toplam 116 bin ceza kesildi.
Bursa il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri toplam 644 araç sürücüsünün, 160 tanesine toplam 116 bin 667 TL ceza kesti. Bir abart egzoz, 8 modifiye, 13 alkollü sürücü, seyir halinde cep telefonu kullanan 21 araç sürücü ve diğer maddelerden 117 araca işlem yapıldı. Trafikten men edilen 6 aracın yanı sıra, bir yoklama kaçağıyla bir hacizli araç yakalandı. Ayrıca şüpheli görünen 900 şahsa GBT sorgusu yapıldı.

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