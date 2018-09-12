Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recep Kırıcı (37) idaresindeki 16 TU 170 plakalı otomobil, Karacabey Longoz Ormanları'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kayalara çarptı.
Takla atan otomobilin sürücüsü Kırıcı, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan arkadaşı Ertan K. (38), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kırıcı'nın cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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