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Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 11 kişi çeşitler yerlerinden yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gemlik Kumla Armutlu yolu, Kumla Jandarma Rampası’nda meydana gelen ve 6 aracın birbirine girdiği kazada Vildan Mutlu (51) isimli kadın hayatını kaybetti.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 11 kişi çeşitler yerlerinden yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gemlik Kumla Armutlu yolu, Kumla Jandarma Rampası’nda meydana gelen ve 6 aracın birbirine girdiği kazada Vildan Mutlu (51) isimli kadın hayatını kaybetti. Çok sayıda 112 acil yardım ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekibinin de müdahale ettiği kazada bazı vatandaşlar araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların da müdahale ettiği kazada yaralananlar sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak Gemlik Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler.
Kazazedelerin tedavisi sürerken, savcılık soruşturma başlattı.

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü 11 yaralı
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